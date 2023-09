Goûter Halloween Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet Goûter Halloween Médiathèque de Maubourguet Maubourguet, 21 octobre 2023, Maubourguet. Goûter Halloween Samedi 21 octobre, 15h30 Médiathèque de Maubourguet Inscription conseillée Samedi 21/10 à à partir de 15h30, le grand sorcier Tristan vous accueille à la médiathèque de Maubourguet pour concocter de terribles potions et partager un moment en famille. Médiathèque de Maubourguet CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 96 49 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

2023-10-21T15:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Lieu Médiathèque de Maubourguet Adresse CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Ville Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Médiathèque de Maubourguet Maubourguet latitude longitude 43.467712;0.034716

Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/