Partir en Livre à Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet Partir en Livre à Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet, 19 juillet 2023, Maubourguet. Partir en Livre à Maubourguet Mercredi 19 juillet, 10h30 Médiathèque de Maubourguet Lecture d’albums pour les enfants sur le thème de la Liberté. Médiathèque de Maubourguet CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T11:30:00+02:00

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T11:30:00+02:00 CNL Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Lieu Médiathèque de Maubourguet Adresse CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Ville Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Médiathèque de Maubourguet Maubourguet

Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/

Partir en Livre à Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet 2023-07-19 was last modified: by Partir en Livre à Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet 19 juillet 2023