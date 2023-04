Mercredi Ludique Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mercredi Ludique Médiathèque de Maubourguet, 3 mai 2023, Maubourguet. Mercredi Ludique Mercredi 3 mai, 16h00 Médiathèque de Maubourguet Inscription conseillée Venez participer à notre Mercredi ludique ! Vous pourrez découvrir en famille ou entre amis·es des jeux de société adaptés à tous·tes, de 6 à 99 ans !

Des jeux pour les enfants, pour les plus grands, des jeux de coopération, d’adresse… Tout cela vous attend le mercredi 6 mai, à partir de 16h. Médiathèque de Maubourguet CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 96 30 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T16:00:00+02:00 – 2023-05-03T18:00:00+02:00

2023-05-03T16:00:00+02:00 – 2023-05-03T18:00:00+02:00 jeux de société jeux

