Goûter de Noël Médiathèque de Maubourguet

Maubourguet

Goûter de Noël Mercredi 21 décembre, 16h00 Médiathèque de Maubourguet

Entrée libre

Goûter participatif Médiathèque de Maubourguet CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Venez participer à notre inimitable goûter de Noël. Amenez gâteaux, friandises et boissons pour partager un moment convivial, (re)découvrir la bibliothèque et nos ouvrages pour toute la famille.

Médiathèque de Maubourguet
Adresse CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet

