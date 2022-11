Rendez-vous jeux de société Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Rendez-vous jeux de société Médiathèque de Maubourguet, 17 décembre 2022, Maubourguet. Rendez-vous jeux de société Samedi 17 décembre, 16h00 Médiathèque de Maubourguet

Inscription conseillée, à partir de 6 ans

Découverte de jeux de société pour toute la famille Médiathèque de Maubourguet CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Rendez-vous Jeux de société La médiathèque de Maubourguet vous propose une soirée découverte de jeux de société. Nous animerons des jeux à destination des enfants, des adultes et pour toute la famille ! Nous vous ferons découvrir des jeux de toutes sortes : jeux d’ambiance, d’observation, de coopération, … Venez vous amuser à la médiathèque de Maubourguet !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Lieu Médiathèque de Maubourguet Adresse CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Ville Maubourguet lieuville Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées

Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/

Rendez-vous jeux de société Médiathèque de Maubourguet 2022-12-17 was last modified: by Rendez-vous jeux de société Médiathèque de Maubourguet Médiathèque de Maubourguet 17 décembre 2022 Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet

Maubourguet Hautes-Pyrénées