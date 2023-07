Atelier aromathérapie Médiathèque de Luzech Luzech, 8 juillet 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Nathalie Delpey vous attend pour un atelier aromathérapie. Au programme: comment éloigner les moustiques.

Inscription obligatoire au 05 65 30 58 47.

Nombre de places limité..

2023-07-08 09:30:00 fin : 2023-07-08 . 20 EUR.

Médiathèque de Luzech

Luzech 46140 Lot Occitanie



Nathalie Delpey awaits you for an aromatherapy workshop. On the program: how to keep mosquitoes away.

Registration required on 05 65 30 58 47.

Places are limited.

Nathalie Delpey le espera para un taller de aromaterapia. En el programa: cómo ahuyentar a los mosquitos.

Inscripción previa en el 05 65 30 58 47.

Plazas limitadas.

Nathalie Delpey erwartet Sie zu einem Aromatherapie-Workshop. Auf dem Programm steht, wie man Mücken vertreibt.

Anmeldung erforderlich unter 05 65 30 58 47.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT CVL Vignoble