Comment défendre sa dignité ? Médiathèque de Longwy, 22 mars 2023, Longwy. Comment défendre sa dignité ? Mercredi 22 mars, 10h00, 14h00 Médiathèque de Longwy Ce spectacle a pour cadre l’Exposition universelle qui s’est tenue à Paris en 1900. Cet événement extraordinaire, qui a duré 7 mois et rassemblé plus de 50 millions de spectateurs, a permis à la IIIe République de célébrer sa réussite industrielle, mais aussi sa conception des droits de l’homme, tout en justifiant sa domination coloniale.

Le spectacle met en scène les fondateurs de la sociologie américaine (W.E.B. Du Bois) et de la sociologie française (Émile Durkheim) – qui ont été invités tous les deux à cette Exposition. Tous deux ayant été victimes de discriminations concernant leur origine (l’un en tant qu’Africain-Américain et l’autre en tant que Juif), nous avons imaginé qu’ils s’étaient rencontrés afin d’échanger leurs arguments par rapport à la meilleure manière, pour un être humain, de défendre sa dignité.

Ce dialogue permet d’expliquer au public ce qui différencie, aujourd’hui encore, le modèle multiculturel américain et le modèle républicain français.

Inscrit dans le cadre festif de l’Exposition universelle (restitué par la danse, la musique, les images), le spectacle montre également le rôle que ces formes artistiques ont joué dans ce processus d’émancipation.

Le spectacle sera suivi d’un débat avec le public, car les questions posées par ces sociologues sont toujours actuelles. Comment concilier le respect de la diversité avec les principes de la laïcité ? Comment articuler les différentes dimensions de l’identité des personnes, que ce soit la classe sociale, le genre, l’appartenance religieuse ? Alors que depuis la loi de 1905, la définition républicaine de la laïcité confine l’origine, la religion ou la couleur de peau dans la sphère privée, faut-il aujourd’hui les faire basculer dans la sphère publique ? La mise en scène assurée par Martine Derrier ainsi que la partie jeu théâtral offre un regard décalé avec la présence de montages audiovisuels, de marionnettes, de sketches burlesques. Médiathèque de Longwy Avenue de l’aviation 54414 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « courrier@lespetitsruisseaux.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

