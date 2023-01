2veil musicale Médiathèque de Locminé Locminé Catégories d’Évènement: Locminé

Morbihan

2veil musicale Médiathèque de Locminé, 25 mars 2023, Locminé. 2veil musicale Samedi 25 mars, 10h00 Médiathèque de Locminé Atelier d’éveil musical autour des comptines, jeux de doigts, chansons corporelles et instruments de musiques Médiathèque de Locminé Place Anne de Bretagne 56500 Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne « Venez découvrir avec votre enfant un petit temps enchanté de comptines et de jeux musicaux. Je vous emmène en balade autour de chansons corporelles, promenades, jeux de doigts, instruments de musique insolites. Et pour terminer en douceur, un petit temps de relaxation vous sera proposé. Cet éveil musical sera un moment ludique, dynamique, relaxant et magique.

Un peu de musique, un peu de jeu, un peu de douceur et de joie durant cet instant familial. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-25T10:30:00+01:00

