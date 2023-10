EN OCTOBRE À LA MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE DE L’ISLE EN DODON L’Isle-en-Dodon, 14 octobre 2023, L'Isle-en-Dodon.

L’Isle-en-Dodon,Haute-Garonne

L’exposition « Mission Océan » est encore à découvrir jusqu’au 24 octobre avec quizz, jeux, documents, film et ateliers animés par des intervenantes passionnées!.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

MÉDIATHÈQUE DE L’ISLE EN DODON Rue Nastrade

L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie



The « Mission Ocean » exhibition is open to visitors until October 24, with quizzes, games, documents, films and workshops led by passionate speakers!

La exposición « Misión Océano » se podrá visitar hasta el 24 de octubre, con concursos, juegos, documentos, películas y talleres dirigidos por apasionados conferenciantes

Die Ausstellung « Mission Ocean » ist noch bis zum 24. Oktober zu sehen, mit Quiz, Spielen, Dokumenten, Filmen und Workshops, die von engagierten Referentinnen geleitet werden!

