Makey Makey, atelier musical à la bibliothèque Médiathèque de Lille-sud Lille, 20 janvier 2024, Lille.

Faire de la musique avec des bananes ou jouer à un jeu vidéo avec un poivron, c’est possible grâce au Makey Makey. Tentez l’expérience et venez découvrir le numérique à travers des jeux ludiques. Il ne vous restera plus qu’à recommencer…à la maison !

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 53 07 62 »}, {« type »: « email », « value »: « biblillesud@mairie-lille.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00

BmL-Ville de Lille