A vous de jouer, à la bibliothèque ! Médiathèque de Lille-sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord A vous de jouer, à la bibliothèque ! Médiathèque de Lille-sud Lille, 20 janvier 2024, Lille. A vous de jouer, à la bibliothèque ! Samedi 20 janvier 2024, 14h30 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre Découvrez des jeux selectionnés par vos bibliothécaires et par la ludothèque lilloise ‘Le temps de jeux ». Tentez l’expérience de jeux d’ambiance, jeux de mémoire, jeux de plateau, jeux de dés ou bien de connaissances pour un temps partagé parents et enfants. Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00 BmL-Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque de Lille-sud Adresse 11 rue de l'Asie Ville Lille Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Lille-sud Lille latitude longitude 50.61001;3.054814

Médiathèque de Lille-sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/