Minikili, lecture d’histoires pour les 0-3 ans Médiathèque de Lille-sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Minikili, lecture d’histoires pour les 0-3 ans Médiathèque de Lille-sud Lille, 17 janvier 2024, Lille. Minikili, lecture d’histoires pour les 0-3 ans Mercredi 17 janvier 2024, 10h30 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre Confortablement installés dans un espace douillet de la médiathèque, vous explorez avec votre bibliothécaire chansons, comptines et jeux de doigts pour les bébés. Ce temps de lecture privilégié laisse une grande place à l’imagination des tout-petits ! Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T10:30:00+01:00 – 2024-01-17T11:00:00+01:00

2024-01-17T10:30:00+01:00 – 2024-01-17T11:00:00+01:00 BmL-Ville de Lille_SH Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque de Lille-sud Adresse 11 rue de l'Asie Ville Lille Departement Nord Age max 3 Lieu Ville Médiathèque de Lille-sud Lille latitude longitude 50.61001;3.054814

Médiathèque de Lille-sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/