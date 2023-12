Kili et plus, lectures partagées et atelier créatif en bibliothèque Médiathèque de Lille-sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

13 et 27 janvier 2024
Médiathèque de Lille-sud
Sur inscription

Kili et plus, d'après le conte « roule ta galette » !

Connais-tu l’histoire de la galette qui roule, roule ? Tu es gourmand ? Nous t’invitons à fabriquer ton propre gâteau après les lectures. Voilà la recette de l’après-midi idéal à la médiathèque.

Avec la Fabrique du Sud et l'association Felikso.

Médiathèque de Lille-sud
11 rue de l'Asie
Lille 59000
03 20 53 07 62
biblillesud@mairie-lille.fr

2024-01-13T14:30:00+01:00 – 2024-01-13T16:00:00+01:00

Heure : 13:30 (14:30:00)
2024-01-13 et 2024-01-27

