Nord Kilikili, lecture d’histoires à partir de 4 ans Médiathèque de Lille-sud Lille, 10 janvier 2024, Lille. Kilikili, lecture d’histoires à partir de 4 ans Mercredi 10 janvier 2024, 10h30 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre Confortablement installés dans un espace douillet de la médiathèque, vous explorez avec votre bibliothécaire des alums, contes et légendes pour les 4-6 ans. Ce temps de lecture privilégié laisse une grande place à l’imagination des enfants et les prépare à l’autonomie ! Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T10:30:00+01:00 – 2024-01-10T11:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque de Lille-sud Adresse 11 rue de l'Asie Ville Lille Departement Nord Age min 4 Age max 7

