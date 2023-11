Minikili, temps de lectures partagées! médiathèque de Lille-Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Minikili, temps de lectures partagées! médiathèque de Lille-Sud Lille, 20 décembre 2023, Lille. Minikili, temps de lectures partagées! Mercredi 20 décembre, 10h30 médiathèque de Lille-Sud Gratuit. Entrée libre Venez préparer Noël à la bibliothèque municipale de Lille !

Les enfants, avec l’aide d’un parent, apprendront comptines et jeux de doigts autour de Noël. Pour un moment de complicité en famille.

Atelier parents-enfants à pour les tout-petits, de 0 à 3 ans. médiathèque de Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:30:00+01:00 – 2023-12-20T11:30:00+01:00

médiathèque de Lille-Sud 11 rue de l'Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

