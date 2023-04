Animation sur les oiseaux des jardins Médiathèque de Lille Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Animation sur les oiseaux des jardins Médiathèque de Lille Sud, 10 mai 2023, Lille. Animation sur les oiseaux des jardins Mercredi 10 mai, 15h00 Médiathèque de Lille Sud Inscription recommandée, gratuit Vous les entendez chanter, vous les voyez passer, mais pouvez-vous vraiment les identifier ? Faites plus ample connaissance avec les principaux oiseaux de votre quartier !

Rendez-vous devant la médiathèque de Lille-Sud.

À partir de 6 ans, nombre de places limité.

Inscription recommandée auprès de Nord Nature Chico Mendès. Infos et contacts : Nord Nature Chico Mendès / 03 20 12 85 00 / education@nn-chicomendes.org Mairie de quartier de Lille-Sud / 83 rue du Faubourg des Postes / 03 28 54 02 30 Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec [{« link »: « mailto:education@nn-chicomendes.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

