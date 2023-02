“Bien dans leur genre” Médiathèque de Lille Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

"Bien dans leur genre" 14 – 25 mars Médiathèque de Lille Sud

Entrée libre

Exposition Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’Asie, Lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France Ludique et interactive, cette exposition, présentée sous forme de quizz, invite chacun et chacune à réfléchir à la question de l’égalité entre les filles et les garçons.

Au fil des planches, le.la visiteur.euse est amené.e à s’interroger sur des situations et des comportements, à échanger sur le sujet, et peut-être à revoir ses convictions… Pour tous et toutes, adultes, adolescent.e.s, enfants, à partir de 9 ans Les médiathèques Saint Maurice Pellevoisin et Jean Lévy proposeront une table thématique autour des questions des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes. Cet événement vous est proposé dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

