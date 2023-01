Les mangeurs d’étoiles Médiathèque de Lille Sud, 28 janvier 2023, Lille.

Les mangeurs d’étoiles 28 janvier – 17 février Médiathèque de Lille Sud

ateliers gratuits, sur inscription

Ateliers d’écriture, d’adaptation et de mise en scène avec la Compagnie Rêvages handicap visuel;handicap moteur vi;mi

Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’Asie, Lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France

La Compagnie Rêvages a été créée en juin 2008 par Sarah Lecarpentier, à l’issue de sa formation de comédienne à l’Ecole du Nord à Lille. Comédienne et metteure en scène, elle est à l’initiative de tous les projets. La compagnie propose des spectacles accessibles à tous : créations ou adaptations, parfois pour le jeune public qui posent la question de l’héroïsme anonyme. Comment la poésie et le rire peuvent élever nos destinées humaines? Le texte, le plus souvent francophone et contemporain, est central dans le travail de plateau. Le quatrième mur est généralement inexistant, l’adresse au public est directe, parfois interactive. La musique tient une place importante dans les créations, souvent épurées d’un point de vue scénographique. Chaque spectacle est accompagné, parfois dès le démarrage, d’actions culturelles à destination des publics, en particulier les plus éloignés de la culture.

La Compagnie Rêvages travaille à la création d’une nouvelle pièce de théâtre à partir du roman Les mangeurs d’étoiles de Romain Gary. Résumer une œuvre monde comme celle-ci, c’est un peu vouloir résumer notre rapport à l’illusion : constante, nécessaire autant que chimérique. Comme l’est l’art, comme le sont nos croyances. Primordiales et secondaires. Que devient notre condition humaine lorsqu’elle est pervertie par le pouvoir et l’ignorance ? Le roman mêle le spectaculaire et l’héroïsme.

Le spectacle doit refléter ce cri d’humanité, de jubilation et de rire, même dans les thématiques les plus durement abordées, celles de la mort, de la luxure, de la peur de l’échec, de la menace d’oubli que chaque personnage traverse. Peut-on inventer un geste collectif suffisamment puissant pour se détourner de la mort et de la folie humaine ?

La compagnie Rêvages propose plusieurs ateliers d’écriture, d’adaptation du texte et de réflexion autour de la scénographie.

L’occasion pour chacun, chacune, d’intégrer le processus créatif en participant à la mise en route d’un spectacle de théâtre. Rencontrer différents participant,es, avoir accès à plusieurs corps de métier (écriture, mise en scène, jeu, costumes, décor, vidéo ou son) pour se découvrir de nouveaux talents et approfondir certains acquis. Ouvert à toutes et tous de 15 à 95 ans !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T16:00:00+01:00

2023-02-17T18:00:00+01:00