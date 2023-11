Mon pop-up de Noël Médiathèque de Lille-Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Mon pop-up de Noël Médiathèque de Lille-Moulins Lille, 6 décembre 2023, Lille. Mon pop-up de Noël Mercredi 6 décembre, 10h30 Médiathèque de Lille-Moulins Sur réservation. Gratuit. Venez préparer Noël à la bibliothèque municipale de Lille !

Les enfants, avec l’aide d’un parent, apprendront à réaliser une carte de Noël en utilisant la technique du pop-up.

Atelier parents-enfants à partir de 6 ans. Avec la malle papier du Collectif artistique La Feuille. Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93

2023-12-06T10:30:00+01:00 – 2023-12-06T12:00:00+01:00

Age min 6 Age max 99

