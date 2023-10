Atelier informatique: Le clavier Médiathèque de l’Horme L’Horme Catégories d’Évènement: L'Horme

Loire Atelier informatique: Le clavier Médiathèque de l’Horme L’Horme, 19 octobre 2023, L'Horme. Atelier informatique: Le clavier Jeudi 19 octobre, 10h00 Médiathèque de l’Horme Tout public, gratuit, sur inscription L’atelier d’écriture pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec le clavier.

Pour apprendre un peu de vocabulaire et à taper plus vite que son ombre ! Avec Julie. le jeudi. 19 OCT. 10h Médiathèque de l’Horme Cours Marin 42152 L’HORME L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477191824 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T12:00:00+02:00

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T12:00:00+02:00 Découverte Clavier Détails Catégories d’Évènement: L'Horme, Loire Autres Lieu Médiathèque de l'Horme Adresse Cours Marin 42152 L’HORME Ville L'Horme Departement Loire Lieu Ville Médiathèque de l'Horme L'Horme latitude longitude 45.485678;4.542709

Médiathèque de l'Horme L'Horme Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'horme/