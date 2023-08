Cycle « Découverte de l’ordinateur » Médiathèque de l’Horme L’Horme, 21 septembre 2023, L'Horme.

Cycle « Découverte de l’ordinateur » 21 septembre – 14 décembre, les jeudis Médiathèque de l’Horme Gratuit sur inscription

Le cycle de formation « découverte de l’ordinateur » s’adresse aux débutants à travers 4 rendez-vous : la découverte de la souris, l’usage du clavier, comment se repérer dans l’ordinateur et naviguer sur le web.

Vous n’êtes pas obligés de vous inscrire à tous les ateliers, vous pouvez choisir de venir à un atelier qui vous intéresse plus précisément.

L’atelier de septembre « La Souris » permet d’apprendre un peu de vocabulaire et de s’entraîner à cliquer !

Les prochaines dates :

19 octobre : le clavier

16 novembre : comment se repérer dans l’ordinateur

14 décembre : naviguer sur le web

Détails sur cet événement

Le jeudi 21 septembre 2023 de 10:00 à 12:00

Condition d’accès Gratuit sur inscription au 04 77 19 18 24

Public Tout public

Lieu L’Horme

Médiathèque de l'Horme Cours Marin 42152 L'HORME L'Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T10:00:00+02:00 – 2023-09-21T12:00:00+02:00

2023-12-14T10:00:00+01:00 – 2023-12-14T12:00:00+01:00

