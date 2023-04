Akoustik Médiathèque de l’Hermine ICB Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Akoustik Médiathèque de l’Hermine ICB, 24 mai 2023, Vannes. Akoustik Mercredi 24 mai, 18h00 Médiathèque de l’Hermine ICB Ouvert à tous Apportez votre instrument, votre voix, des idées et un carnet … Échangez, testez votre son avec celui des autres. Un moment sympa, des projets !!! Etc… Médiathèque de l’Hermine ICB 3 rue de la Loi 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@skoluhelarvro.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 20 39 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T18:00:00+02:00 – 2023-05-24T22:30:00+02:00

2023-05-24T18:00:00+02:00 – 2023-05-24T22:30:00+02:00 musique echanges ICB/SUAV

