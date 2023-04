Session irlandaise Médiathèque de l’Hermine ICB Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes

Session irlandaise Médiathèque de l’Hermine ICB, 11 mai 2023, Vannes. Session irlandaise Jeudi 11 mai, 18h30 Médiathèque de l’Hermine ICB Entrée libre, ouvert à tous Partez en Irlande le temps d’une soirée !

Après le succès de la première session en février, la médiathèque de l’Hermine accueille à nouveau les musiciens et les amateurs de musique live pour un joyeux moment. Médiathèque de l’Hermine ICB 3 rue de la Loi 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@skoluhelarvro.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 20 39 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T22:00:00+02:00

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T22:00:00+02:00 ICB/SUAV

Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Médiathèque de l'Hermine ICB Adresse 3 rue de la Loi 56000 Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Lieu Ville Médiathèque de l'Hermine ICB Vannes

Médiathèque de l'Hermine ICB Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Session irlandaise Médiathèque de l’Hermine ICB 2023-05-11 was last modified: by Session irlandaise Médiathèque de l’Hermine ICB Médiathèque de l'Hermine ICB 11 mai 2023 Médiathèque de l'Hermine ICB Vannes Vannes

Vannes Morbihan