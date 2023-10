PERMANENCES A LA MEDIATHEQUE DE LEZINIER Médiathèque de Lézinier Ventalon en Cévennes, 13 septembre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Deux fois par mois le mercredi de 14h à 17h, Épi de Mains tient la permanence à la médiathèque de Lézinier. Ouverture du point lecture de la médiathèque intercommunale. Renseignements auprès de Marie-Charlotte au 06 56 73 11 56 ….

2023-09-13 fin : 2023-09-13 17:00:00. EUR.

Médiathèque de Lézinier

Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie



Twice a month on Wednesdays from 2pm to 5pm, Épi de Mains is on hand at the Lézinier media library. Opening of the reading point at the intercommunal media library. Information from Marie-Charlotte on 06 56 73 11 56 …

Dos veces al mes, los miércoles de 14.00 a 17.00 horas, Épi de Mains está presente en la biblioteca multimedia de Lézinier. Apertura del punto de lectura de la biblioteca multimedia intercomunal. Información a Marie-Charlotte en el 06 56 73 11 56 …

Zweimal im Monat am Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr hält Épi de Mains die Sprechstunde in der Mediathek von Lézinier ab. Eröffnung des Lesepunkts der interkommunalen Mediathek. Informationen bei Marie-Charlotte unter 06 56 73 11 56 …

