Atelier scientifique pour petits et grands à Lezenne
Samedi 15 octobre, 10h00
Médiathèque de Lezennes – Place de la République

Gratuit, sur inscription, places limitées

dans le cadre des Nuits des bibliothèques
Médiathèque de Lezennes – Place de la République
59260 Hellemmes

Petites expériences autour de la physique pour comprendre la nature

A partir de 7 ans – accompagnés des parents

