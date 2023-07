Atelier : « Faites vos jeux ! » Médiathèque de Lezennes Lezennes Catégories d’Évènement: Lezennes

Nord Atelier : « Faites vos jeux ! » Médiathèque de Lezennes Lezennes, 14 octobre 2023, Lezennes. Atelier : « Faites vos jeux ! » Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Lezennes Gratuit / Entrée libre Médiathèque de Lezennes Place de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.05.14.46 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lezennes.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lezennes, Nord Autres Lieu Médiathèque de Lezennes Adresse Place de la République, 59260 Lezennes Ville Lezennes Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Lezennes Lezennes

Médiathèque de Lezennes Lezennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezennes/