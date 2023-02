A vos Paper Toy à l’image des anime japonais médiathèque de Lezennes Lezennes Catégories d’Évènement: Lezennes

Nord

A vos Paper Toy à l’image des anime japonais médiathèque de Lezennes, 25 mars 2023, Lezennes. A vos Paper Toy à l’image des anime japonais Samedi 25 mars, 10h00 médiathèque de Lezennes Atelier créatif médiathèque de Lezennes 20 Place de la République 59 260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

03.20.05.14.46 https://melantois.bibli.fr/ https://www.facebook.com/mediathequesmelantois/ One Piece et Pokémon ne sont plus à présenter !

Pikachu et Duffy sont les personnages que nous vous proposons de créer en Paper Toy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lezennes, Nord Autres Lieu médiathèque de Lezennes Adresse 20 Place de la République 59 260 Lezennes Ville Lezennes Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville médiathèque de Lezennes Lezennes Departement Nord

médiathèque de Lezennes Lezennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezennes/

A vos Paper Toy à l’image des anime japonais médiathèque de Lezennes 2023-03-25 was last modified: by A vos Paper Toy à l’image des anime japonais médiathèque de Lezennes médiathèque de Lezennes 25 mars 2023 Lezennes Médiathèque de Lezennes Lezennes

Lezennes Nord