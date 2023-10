Cet évènement est passé Fabrication d’un masque des morts Médiathèque de Lezennes Lezennes Catégories d’Évènement: Lezennes

Nord Fabrication d’un masque des morts Médiathèque de Lezennes Lezennes, 28 septembre 2019, Lezennes. Fabrication d’un masque des morts Samedi 28 septembre 2019, 14h30 Médiathèque de Lezennes Gratuit. Pour tous. Sur inscription auprès de la médiathèque Au Mexique, pour fêter le Jour des Morts, des masques Calaveras sont fabriqués afin de représenter les morts. Donnez libre court à votre imagination et créez le vôtre lors d’un atelier à la médiathèque ! Médiathèque de Lezennes 20 Place de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lezennes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 05 14 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

