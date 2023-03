Exposition œuvre collaborative Médiathèque de l’Europe Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Exposition œuvre collaborative Médiathèque de l’Europe, 14 avril 2023, Bussy-Saint-Georges. Exposition œuvre collaborative 14 – 25 avril Médiathèque de l’Europe Les structures petite enfance de la ville s’associent afin de créer une œuvre collaborative avec des boîtes à chaussure.

Crèches municipales, crèches Maison Bleue, crèches Petit Chaperon rouge, RPE (Relais Petite Enfance), LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) et Ludothèque vont proposer aux enfants, à travers des ateliers, de personnaliser une boîte à chaussure sur le thème POP !

Vous pourrez ensuite venir découvrir et admirer une partie de ces boîtes, décorées par les petits Buxangeorgiens, à la médiathèque de l’Europe du 13 au 25 avril. Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T14:00:00+02:00 – 2023-04-14T18:00:00+02:00

2023-04-25T14:00:00+02:00 – 2023-04-25T18:00:00+02:00

