Atelier de fabrication de jeux en famille Médiathèque de l'Europe

Seine-et-Marne

Atelier de fabrication de jeux en famille Médiathèque de l’Europe, 8 avril 2023, Bussy-Saint-Georges. Atelier de fabrication de jeux en famille Samedi 8 avril, 10h30, 14h30 Médiathèque de l’Europe Samedi 8 avril de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h, 2 jeux seront proposés à la fabrication à chaque créneau :

o Pique-nique (à partir de 5 ans) : un jeu coopératif dans lequel chacun pourra participer à un pique-nique et rentrer dans sa maison avant la tombée de la nuit

o Jumpy jack (à partir de 7 ans) Un jeu faisant appel au pari et à la tactique pour miser sur l’arrivée des bons chevaux.

Réservation auprès de la Ludothèque ludotheque@bussy-saint-georges.fr

Lieu : médiathèque de l’Europe au 6 avenue du général de Gaulle. Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:ludotheque@bussy-saint-georges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:30:00+02:00 – 2023-04-08T12:00:00+02:00

2023-04-08T14:30:00+02:00 – 2023-04-08T16:00:00+02:00

