Spectacle Mamie Fripe Médiathèque de l’Europe Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Spectacle Mamie Fripe Médiathèque de l’Europe, 2 avril 2023, Bussy-Saint-Georges. Spectacle Mamie Fripe Dimanche 2 avril, 10h30, 11h30 Médiathèque de l’Europe Mamie Fripe = Mamie loufoque qui perd la tête et oublie tout. Elle en vient même à oublier l’anniversaire de son petit-fils. Heureusement, celui-ci et sa dame de compagnie sont là pour le lui rappeler. Comme il n’est pas trop tard pour le fêter, elle s’affaire avec panache à la recherche d’un cadeau. Mamie Fripe pourra compter sur l’aide de ses animaux pour trouver le présent idéal : un instrument de musique. Mais où l’a-t-elle rangé ? Est-ce un instrument à percussions, à vent ou à cordes ? Un tambourin, une trompette ou un piano ? Les différents tableaux sont mis en musique par des compositions originales au piano.

Sur réservation auprès du service culturel : https://billetterie.bussysaintgeorges.fr/

Tarifs : 3€ Bussy et 10€ hors Bussy

Lieu : médiathèque de l’Europe au 6 avenue du général de Gaulle. Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.bussysaintgeorges.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T11:05:00+02:00

2023-04-02T11:30:00+02:00 – 2023-04-02T12:05:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Autres Lieu Médiathèque de l'Europe Adresse 6 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Ville Bussy-Saint-Georges Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Médiathèque de l'Europe Bussy-Saint-Georges

Médiathèque de l'Europe Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy-saint-georges/

Spectacle Mamie Fripe Médiathèque de l’Europe 2023-04-02 was last modified: by Spectacle Mamie Fripe Médiathèque de l’Europe Médiathèque de l'Europe 2 avril 2023 Bussy-Saint-Georges Médiathèque de l'Europe Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne