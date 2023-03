Spectacle Mes Préférences Médiathèque de l’Europe, 25 mars 2023, Bussy-Saint-Georges.

Spectacle Mes Préférences Samedi 25 mars, 10h00, 11h30 Médiathèque de l’Europe

De chansons en poésies, ce concert questionne aux côtés d’Arthur H, Camille, Hélène Bohy, Andrée Chédid, Rémy Boiron, Raymond Queneau et Purcell, le mystère de l’existence. Et toi, quelles sont les chansons qui t’accompagnent ? Ce concert réunit Petits et grands, il est pour tous ! L’enfant porte le projet de l’adulte qu’il deviendra, et l’adulte porte le projet de l’enfant qu’il était.

Grégoire Blanchon (voix), Thierry Renard (violoncelle) L’enfance un socle commun, singulier et universel.

Sur réservation auprès du service culturel : https://billetterie.bussysaintgeorges.fr/

Tarifs : 3€ Bussy et 10€ hors Bussy

Lieu : médiathèque de l’Europe au 6 avenue du général de Gaulle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00