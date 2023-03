Spectacle Une Histoire de Soleil Médiathèque de l’Europe, 19 mars 2023, Bussy-Saint-Georges.

Spectacle Une Histoire de Soleil Dimanche 19 mars, 10h30, 11h30 Médiathèque de l’Europe

Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier !

Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique va semer la panique dans la paisible savane…

Un spectacle chaleureux et intimiste qui s’écoute, se voit et se suit à travers un livre magique, une maquette animée et un livre géant en pop-up.

Sur réservation auprès du service culturel : https://billetterie.bussysaintgeorges.fr/

Tarifs : 3€ Bussy et 10€ hors Bussy

Lieu : médiathèque de l’Europe au 6 avenue du général de Gaulle.

Médiathèque de l'Europe 6 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

