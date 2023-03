Lectures à la médiathèque Médiathèque de l’Europe Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Lectures à la médiathèque Médiathèque de l’Europe, 18 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Lectures à la médiathèque 18 mars – 12 avril Médiathèque de l’Europe o 18 mars à 10h30 : samedi des tout petits 0-3 ans

o 1er avril à 10h30 : projection/lectures (histoire dans l’ombre) 2- 5 ans

o 12 avril à 10h : lectures, balades contées en extérieur 1- 5 ans organisées par les bibliothécaires

Lieu : médiathèque de l’Europe au 6 avenue du général de Gaulle Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T11:30:00+01:00

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T11:00:00+02:00

