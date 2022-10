Concert-conférence « Voyage musical aux iles Kerguelen » à Lesquin Médiathèque de Lesquin – Centre Culturel Lesquin Catégories d’évènement: Lesquin

Concert-conférence « Voyage musical aux iles Kerguelen » à Lesquin
Samedi 15 octobre, 17h30
Médiathèque de Lesquin – Centre Culturel, Lesquin

Concert-conférence « Voyage musical aux iles Kerguelen »

« Le 12 février 1772, après un mois de mer éprouvante, les deux navires de Yves Joseph de Kerguelen touchent terre… » De retour de son expédition dans le subantarctique, Eric Armynot du Châtelet, lesquinois et enseignant-chercheur à l’université de Lille, vous raconte son voyage sur l’archipel de Kerguelen. Au programme, des vidéos et des photos mises en musique par les musiciens de l’orchestre de l’Ecole des Arts et l’Harmonie d’Emmerin. Un projet qui vous fera voyager au son du jazz, du rock et de la musique classique sous la direction de Maxime Dessein, chef d’orchestre et directeur adjoint du Centre Culturel de Lesquin.

