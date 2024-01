Exposition de peintures Mijo Manuel Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé, samedi 6 janvier 2024.

Taulé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-02-29

Mijo Manuel, taulésienne, débute la peinture en 2011, après un cancer.

Elle a fréquenté « La Ligue » et a participé à des ateliers qui lui ont ouvert d’autres perspectives et la voie vers la peinture à l’huile et l’art en général.

Les œuvres présentées sont issues de ses réflexions. Elle peint un personnage récurrent, un alien à découvrir.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque : mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30, mercredi et samedi de 10h à 12h, samedi après-midi de 14h à 16h30

.

Médiathèque de l’Espace Imagine Rue de Ty Forn

Taulé 29670 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-06 par OT BAIE DE MORLAIX