Nature en parallèle Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, 5 mars 2024 13:00, Lescure-d'Albigeois.

Nature en parallèle 5 – 23 mars 2024 Médiathèque de Lescure Entrée libre

Exposition en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Venez vous balader en forêt, le long des sentiers, dans des paysages sauvages… Découvrez la nature vue par quatre artistes : Françoise Frances, Véronique Richomme, Myriam Chauzy et Plumes O’ Thé. Cette exposition tout public met en parallèle photographies, peintures et illustrations jeunesse, de quoi ravir tous les amoureux de la faune et de la flore !

Tout public.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

Myriam Chauzy