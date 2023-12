Café littéraire Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, 7 février 2024 19:00, Lescure-d'Albigeois.

Café littéraire Mercredi 7 février 2024, 20h00 Médiathèque de Lescure Entrée libre

Un moment littéraire convivial ! Pour participer à cette rencontre, pas de connaissance littéraire requise, juste le goût de la lecture et l’envie de le partager. Venez avec vos coups de coeur du moment, présentez les au groupe et découvrez les pépites des autres participants, à coup sûr vous repartirez avec la liste de vos futures lectures !

Public adulte.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T20:00:00+01:00 – 2024-02-07T22:00:00+01:00

littérature