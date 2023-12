Le jardin-forêt Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, 27 janvier 2024, Lescure-d'Albigeois.

Le jardin-forêt Samedi 27 janvier 2024, 10h00 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Café jardin en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Suite à la parution de son ouvrage « Le guide Terre vivante du jardin-forêt », Rémi Kulik revient pour nous parler de ce concept proche de l’agroforesterie qui fait cohabiter de manière harmonieuse et dans une relation d’entraide mutuelle végétaux comestibles ou non, animaux et humains. Ou comment accueillir la nature sauvage et ses principes dans nos jardins !

Avec Rémi Kulik du Jardin d’Emerveille à Vaour.

Adultes / adolescents.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois Lescure-d'Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite