Il était une fois… le corps Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, 19 janvier 2024 19:30, Lescure-d'Albigeois.

Il était une fois… le corps Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Soirée contée avec Sylvie, conteuse et Jérôme, musicien de l’association « En faim de contes »

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 : le corps

Dans les contes, le corps est souvent hors-norme : gigantesque ou minuscule, monstrueux ou fascinant de beauté. Le corps mue et se transforme au gré des épreuves et la frontière entre l’homme, l’animal et le végétal n’a plus cours. En musique et en chansons, l’association « En Faim de contes », dans les corps de Sylvie et Jérôme, vous proposent une plongée dans ces aventures. Il suffit d’apporter ses oreilles, d’ouvrir son coeur et de se laisser emporter.

Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 48 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

© Citadelle