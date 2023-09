Du rêve à la réalité Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, 13 octobre 2023, Lescure-d'Albigeois.

Du rêve à la réalité Vendredi 13 octobre, 19h00 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Nuit des ados : Plongez dans l’univers captivant de l’anime !

Quiz Ciné : Teste tes connaissances en cinéma d’animation et deviens maître incontesté des références et des détails cachés ! Que tu sois incollable sur les classiques ou passionné des dernières tendances, ce quiz ciné te mettra au défi ! Constitution des équipes sur place.

Projection spéciale : Le moment tant attendu de la soirée ! Nous t’invitons à te perdre dans l’univers envoûtant de Your Name, l’un des chefs-d’oeuvre du réalisateur Makoto Shinkai. Ce film d’animation tant acclamé te transportera dans une histoire de romance, de mystère et de connexion qui transcende les frontières du temps et de l’espace pour passer du rêve à la réalité.

Pour les 12 / 16 ans.

Merci de prévoir un pique-nique.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 48 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

CoMix Wave Films