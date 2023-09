Les plantes vivaces Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, 7 octobre 2023, Lescure-d'Albigeois.

Les plantes vivaces Samedi 7 octobre, 10h00 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Café jardin avec Frédéric Prévot et Mélie Portal de la pépinière Les senteurs du Quercy

Pépiniéristes sur le Causse du Lot, Mélie Portal et Frédéric Prévot cultivent près de 3000 taxons, dont des collections reconnues de sauges arbustives et botaniques, lavandes officinales et autres lavandins, iris botaniques et variétés de couleurs, plantes vivaces et autres arbustes de terrains secs… Pour ce nouveau « café jardin », ils viendront parler des plantes vivaces qu’ils produisent et plus particulièrement de celles résistantes à la sécheresse comme au froid.

Adultes / adolescents.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 48 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

© atmosvert