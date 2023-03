Création de personnages articulés avec Louise de Contes Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Catégories d’Évènement: Lescure-d'Albigeois

Création de personnages articulés avec Louise de Contes Médiathèque de Lescure, 12 avril 2023, Lescure-d'Albigeois. Création de personnages articulés avec Louise de Contes Mercredi 12 avril, 10h30 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48. Viens créer un petit personnage articulé aux couleurs de l’album Le jour où maman est sortie en pyjama de Cécile Elma Roger et Louise de Contes. Tu pourras aussi créer le décor dans lequel faire vivre ton petit personnage !

Atelier animé par l’illustratrice. Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril. Matériel fourni. À partir de 6 ans. Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 48 »}] Lundi : fermée Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

