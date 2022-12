Café littéraire Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois

Tarn

Café littéraire Médiathèque de Lescure, 15 mars 2023, Lescure-d'Albigeois. Café littéraire Mercredi 15 mars 2023, 20h00 Médiathèque de Lescure

Entrée libre

Rencontre autour de la littérature Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à échanger, partager, débattre lors de ces moments privilégiés et conviviaux en compagnie des bibliothécaires. Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:00:00+01:00

2023-03-15T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Lescure Adresse Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois Ville Lescure-d'Albigeois lieuville Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Departement Tarn

Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescure-dalbigeois/

Café littéraire Médiathèque de Lescure 2023-03-15 was last modified: by Café littéraire Médiathèque de Lescure Médiathèque de Lescure 15 mars 2023 Lescure-d'Albigeois Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois

Lescure-d'Albigeois Tarn