Sur inscription dans les médiathèques au 05 63 76 06 48.

Atelier numérique pour les 8/12 ans. Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Une séance pour découvrir un jeu sur tablette : aventure, coopération, narration, réflexion… Il y en a aura pour tous les goûts ! Pour les 8 / 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T15:00:00+01:00

2023-02-23T16:00:00+01:00

