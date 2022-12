Faire ses plants bio Médiathèque de Lescure, 11 février 2023, Lescure-d'Albigeois.

Faire ses plants bio Samedi 11 février 2023, 10h00 Médiathèque de Lescure

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48.

Café jardin avec Jérôme Goust, chroniqueur de la rubrique « Jardins » à la Dépêche du Midi

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Faire ses plants bios de légumes, de fleurs, d’aromates, c’est simple et possible. Comment faire ? Pourquoi ? Avec quelles plantes ? C’est ce que nous expliquera Jérôme Goust, chroniqueur « Jardins » de « La Dépêche du Midi », ancien producteur, à l’origine de la création de la foire Biocybèle et auteur de Le plaisir de faire ses plants bios. La rencontre se poursuivra par un atelier-démonstration.

Vous pouvez apporter barquettes et godets pour repartir avec quelques plants.

Adultes / adolescents.



