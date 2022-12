Sur les traces d’Héraclès Médiathèque de Lescure, 20 janvier 2023, Lescure-d'Albigeois.

Sur les traces d’Héraclès Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Médiathèque de Lescure

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Soirée conte avec Sylvie Cathala, conteuse, et Jérôme Gonzalez, musicien de l’association En Faim de Contes

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie Entrée libre et gratuite

05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h Samedi : 10h30-12h et 14h-17h

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, partons sur les traces d’Héraclès – Hercule de son nom latin. Demi-dieu, héros célèbre pour sa force et son courage, Héraclès combat les monstres effrayants et la mort, elle-même, et sort victorieux de toutes ces épreuves – les fameux Douze travaux d’Hercule. Mais avec Sylvie et Jérôme, le mythe ne s’arrête pas là… !

Pour conjurer la peur et l’effroi, n’hésitez pas à vous munir de coussins bien douillets et de douceurs sucrées !

Tout public à partir de 12 ans.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T22:30:00+01:00

© Pict rider