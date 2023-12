« @… social » : un jeu pour parler des réseaux sociaux Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne « @… social » : un jeu pour parler des réseaux sociaux Médiathèque de Lencloître Lencloître, 10 avril 2024, Lencloître. « @… social » : un jeu pour parler des réseaux sociaux Mercredi 10 avril 2024, 16h00 Médiathèque de Lencloître Sur réservation Facebook, Tik Tok, Instagram, Linkedin ou autre Youtube partagent désormais nos vies au quotidien. Les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication, de sociabilisation et parfois d’information. Encore faut-il apprendre à éviter les pièges qu’ils recèlent. C’est tout le sens du jeu @h… Social !

Es-tu prêt à tout tenter pour devenir populaire ? Sauras-tu faire face aux événements qui se présenteront sur ton chemin ? Pour remporter la partie, il faudra savoir utiliser les réseaux sociaux mais avec une petite dose de prudence. Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237077 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Réseaux sociaux Numérique éducatif
Médiathèque de Lencloître
Adresse 9 rue Saint-Exupéry Lencloître
Ville Lencloître
Vienne
Age min 13 Age max 99

