Vienne Atelier numérique : Fakenews Médiathèque de Lencloître Lencloître, 16 janvier 2024, Lencloître. Atelier numérique : Fakenews Mardi 16 janvier 2024, 16h00 Médiathèque de Lencloître Gratuit, sur réservation. Rumeurs, fausses informations… Vous êtes parfois un peu perdus dans un monde saturé d’informations en ligne, de contenus disponibles sur Internet, et vous avez du mal à vous informer en toute confiance ?

L’objectif de l’atelier est d’acquérir quelques réflexes pour évaluer l’information en ligne et de découvrir des outils qui vous aideront à débusquer les « fakenews ». Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237077 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T16:00:00+01:00 – 2024-01-16T17:30:00+01:00

2024-01-16T16:00:00+01:00 – 2024-01-16T17:30:00+01:00

