Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que s'est-il passé ?

Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête, vous tiendrez le coupable !

Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille…

Inscription recommandée – Public ados-adultes. Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

2023-11-14T15:30:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

2023-11-14T15:30:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00
2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

